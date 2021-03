I centrocampisti della Serie C sono i più prolifici di Italia: nessuno segna come loro

Un curioso dato statistico è quello che emerge da sportavellino.it circa i centrocampisti pure (esclusi quindi esterni e trequartisti) di Serie C che, a livello di gol... sono i più prolifici del panorama nazionale professionistico.

Se è vero che sul secondo gradino del podio sale Jordan Veretout della Roma, è altrettanto vero che il primo della classe è Fabio Scarsella, che senza rigori ha sinora siglato la bellezza di 12 reti, due in più del blasonato collega romanista. In terza posizione con 9 reti all'attivo, poi, insieme a Franck Kessié del Milan, un trittico di giocatori di terza serie: si piazzano sul podio Ronaldo e Simone Della Latta, entrambi del Padova, e Sonny D'Angelo dell'Avellino, risultato anche il più determinante del Girone C.