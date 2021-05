Il Cesena nel segno di Bortolussi: la stagione dei record dell'attaccante bianconero

Era il 28 novembre 2020, e Mattia Bortolussi, attaccante del Cesena, diceva questo: "A Ibrahimovic faccio un grande in bocca al lupo: spero possa tornare presto dall’infortunio, così riprendiamo il nostro duello…”.

Ironia, ovviamente, tanta, nelle parole del giocatore bianconero, ma molta meno ironia, anzi, sola realtà, c'era nei numeri, che non parlano mai a caso: i due calciatori erano gli unici due in Italia ad aver già raggiunto la doppia cifra, a soli due mesi dall'inizio dei campionati.

"E' stata una cosa che mi ha fatto sorridere, non l'ho mai presa troppo sul serio perché si parla di un campione assoluto, un altro sport proprio", aveva poi detto Bortolussi ai microfoni di TMW, ma l'annata del classe '96 è proseguita poi su ritmi molto alti, al netto delle difficoltà patite del club romagnolo (che nel momento cardine della stagione ha dovuto fare i conti con il Covid-19, trovandosi poi a giocare ogni 3 giorni): in 37 gare disputate, 16 gol - uno ogni 192' - e 3 assist, nonché vincita della classifica capocannonieri del Girone B di Serie C.

Dati che fanno capire quanto importante sia stato per la conquista dei playoff da parte dei romagnoli, che di fatto hanno rinunciato al proprio gioiellino solo in occasione del match contro la Triestina: rinuncia obbligata, Coronavirus. E in campionato, un solo cartellino giallo, mai un'espulsione nei 3.069' giocati.

Ora i citati spareggi, nei quali ci si attende molto da lui. Finora la sua miglior stagione complessiva, quella dove ha battuto ogni personale record.

Conquistare la Serie B potrà magari non esser facile, ma sarebbe la vera ciliegina sulla torta: per il club, e per Bortolussi stesso.