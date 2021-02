esclusiva Inarrestabile Cesena. Bortolussi: "Mai cercati alibi, l'atteggiamento fa la differenza"

Non si arresta la corsa del Cesena verso i piani alti della classifica: ora al settimo posto con 41 punti all'attivo, la formazione bianconera è attesa da un tour de force per recuperare le tre gare rinviate a seguito del focolaio Covid-19 scatenatosi nel gruppo. Un momento che adesso è alle spalle, e che non sembra aver minimamente scalfito l'entusiasmo del gruppo.

Di tutto questo, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con l'attaccante Mattia Bortolussi, tra i più prolifici e determinanti della squadra.

Settimane complicate per il Cesena: come è stato il momento Covid-19 e il ritorno a una sorta di normalità?

"Sicuramente è stato complicato, due terzi della squadra era stata contagiata, anche se tutti in modo leggero: ci siamo potuti comunque allenare, anche se in casa, ma il non essere stati completamente fermi ha poi agevolato la ripresa. Certo, due settimane così hanno avuto il loro peso, e ora servirà un po' di tempo per tornare tutti al 100%, ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta".

Lo dicono anche i numeri: alla ripresa due vittorie su due gare giocate.

"In queste due vittorie credo si sia vista l'unità di intenti, lavoriamo duramente e intensamente ogni giorno: l'esperienza del virus ha probabilmente reso ancora più unito il gruppo, nel male una nota positiva c'è stata. Sono state per noi due partite importanti e complicate, nelle quali l'atteggiamento ha fatto la differenza; avremmo potuto trovare alibi vari se le cose non fossero andate bene, ma a noi interessava solo tornare in campo e fare al meglio delle nostre possibilità".

Un'altra gara importante e complicata sarà quella di domenica. Per voi che puntate alto, che effetto fa affrontare la capolista Padova?

"Affrontare il Padova, costruito per vincere, è per noi un grande stimolo. Non abbiamo nulla da perdere, e giocheremo come sempre, come fosse l'ultima gara: loro sono al top, ma anche noi daremo tutto".

Andando al tuo personale, si registra la miglior stagione della tua carriera...

"Si, per me è momento positivo. Ma questo accade perché è la squadra che gira, sono sempre messo in condizione di far bene, anche se poi per me conta vincere far bene di gruppo, il resto arriva dopo. Di sicuro, però, anche la mia resa è frutto del lavoro, degli allenamenti e delle idee comuni che abbiamo: alla squadra e al mister va il mio ringraziamento".

C'è anche un dato statistico curioso: a novembre solo tu e Ibrahimovic avevate raggiunto la doppia cifra. I numeri non mentono mai!

"(ride, ndr) E' stata una cosa che mi ha fatto sorridere, non l'ho mai presa troppo sul serio perché si parla di un campione assoluto, un altro sport proprio".

Certo è che se intanto arrivasse la Serie B...

"C'è tempo per pensare a questo, la classifica la guardiamo a fine aprile. Siamo un gruppo giovane che sta lavorando bene, dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo, e pensare a giocare ogni singolo match al massimo: niente di più".