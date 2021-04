Il Livorno si butta via da solo. Spettro retrocessione, ma c'è ancora una piccola speranza

Lo spettro della retrocessione sul Livorno, ma c'è ancora una flebile speranza. Il Tirreno rivive il pomeriggio di Busto Arsizio, con i labronici che si sono fatti rimontare dalla Pro Patria: "Alle 16:26 il Livorno era praticamente in Serie D. Alle 16:27 il gol contemporaneo di Marie Sainte e di Raimo a Pistoia avevano spalancato non una porta ma un portone verso i playout. Alle 16:50, al fischio finale, siamo finiti nel limbo. Con un piede in Serie D. Colpa del Livorno, che si è fatto rimontare da una squadra come la Pro Patria di ottimo valore, ma che non aveva granché da chiedere. E ora, per salvarsi, serve una serie di risultati utili negli ultimi novanta minuti".