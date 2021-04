Il Livorno vuole la salvezza. E da quella dipende anche il futuro del Ds Rubino

E' una corsa ostica e disperata, ma il Livorno farà di tutto per centrare i playout, e potersi poi giocare la salvezza tramite gli spareggi. Ma nella lunga conferenza stampa di ieri, ripresa da amaranta.it, il Ds del club Raffaele Rubino non ha solo parlato del confronto con la Pro Sesto, ma anche del suo futuro: "Non ho mai mollato anche quando avrei potuto farlo perché caratterialmente non mi piace gettare la spugna. Potenzialmente ho un altro anno di contratto che vorrei rispettare ma l’opzione vale solo in caso di salvezza per cui adesso l’attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo".