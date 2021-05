Il Pontedera non scorda gli ex: l'augurio a Frare e Gargiulo per la finale playoff di B

L'ultimo atto del campionato di Serie B 2020-21 si giocherà giovedì, quando Cittadella e Venezia, al "Penzo" giocheranno la finale playoff di ritorno. Si parte dall'1-0 in favore dei lagunari, con il Cittadella quindi costretto a vincere con almeno due gol di scarto per centrare una promozione nella massima serie che sarebbe storica.

Ed ecco quindi, in questa settimana calda, che il Pontedera fa uno speciale augurio a due ex granata, Domenico Frare e Mario Gargiulo, ora al Cittadella: "Giovedì 27 maggio, alle 21.30, si giocherà la gara di ritorno della finale play-off della Serie B valida per l'accesso alla massima serie del calcio italiano. L'U.S Città di Pontedera ci tiene a fare l'in bocca al lupo a Domenico Frare e Mario Gargiulo, entrambi ex giocatori Granata, ora in forza al Cittadella.

Buona fortuna ragazzi!", il messaggio social della formazione toscana.