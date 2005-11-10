Ufficiale
Lecco, primo contratto da professionista per il giovane Papotti
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Daniele Papotti ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il Lecco. Il nuovo accordo legherà il giovane calciatore al club bluceleste fino al 30 giugno 2027.
Il Lecco punta sul futuro e blinda uno dei giovani cresciuti nel proprio vivaio. Il club bluceleste ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Daniele Papotti.
Il Lecco blinda Papotti: arriva il primo contratto da professionista
"La Calcio Lecco 1912 comunica che Daniele Papotti ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con scadenza al 30 giugno 2027".
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