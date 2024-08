Ufficiale Juve, ecco Faticanti dal Lecce: andrà con la Next Gen di Montero

Nuovo acquisto della Juventus Next Gen: come vi abbiamo anticipato ieri qui su TuttoMercatoWeb arriva Giacomo Faticanti dal Lecce, club dove era approdato nel corso della scorsa estate. Ecco di seguito il comunicato dei bianconeri: "Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia della Juventus Next Gen: è ufficiale infatti l’arrivo in bianconero del classe 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Lecce.

Centrocampista, cresciuto nelle giovanili di Frosinone e Roma, trasferitosi al club pugliese nell’estate del 2023 e dallo scorso gennaio metà stagione tra le fila della Ternana nel campionato di Serie B con cui ha collezionato 11 presenze. Nel 2022 Faticanti ha esordito anche in Europa League con la maglia della Roma e nel 2023 si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana Under 19 superando, da titolare, in finale il Portogallo. E adesso lo aspettiamo in campo con la nostra maglia: benvenuto alla Juventus Giacomo!".

Di seguito anche il comunicato dei giallorossi in merito alla sua cessione: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Faticanti alla Juventus F.C".

Stasera intanto i bianconeri di Montero scenderanno di nuovo in campo nella terza giornata di Serie C.

Di seguito il programma dettagliato dei match

2ª GIORNATA ANDATA - 30-31 AGOSTO e 1 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

Venerdì 30 agosto ore 20.45

Alcione Milano - Virtus Verona

Sabato 31 agosto

ore 18:00

Giana Erminio - Pro Patria

Renate - FeralpiSalò

ore 20:45

U.Clodiene - Triestina

Domenica 1 settembre ore 18:00

Novara - Atalanta U23

Caldiero Terme - Padova

Pergolettese - Vicenza

Trento - Lecco

Lumezzane - Pro Vercelli

Lunedì 2 settembre ore 20:45



Arzignano V. - Albinoleffe

GIRONE B

Venerdì 30 agosto ore 20:45

Perugia - Spal

Lucchese - Gubbio

Pontedera - Ternana

Sabato 31 agosto

ore 18:00

Campobasso - Legnago S.

ore 20:45

Rimini - Virtus Entella

Sestri Levante - Pineto

Domenica 1 settembre

ore 18:00

Milan Futuro - Carpi

ore 20:45

Pescara - Torres

Lunedì 1 settembre ore 20:45

Ascoli - Pianese

Vis Pesaro - Arezzo

GIRONE C

Venerdì 30 agosto ore 20:45



A. Cerignola - Messina

Taranto - Latina

Casertana - Juventus Next Gen

Sabato 31 agosto ore 20:45

Monopoli - Sorrento

Domenica 1 settembre

ore 18:00

Potenza - Turris

ore 20:45

Trapani - Picerno

Lunedì 2 settembre

ore 20:45

Cavese - Crotone

Avellino - Giugliano

T. Altamura - Foggia

ore 21:15

Catania - Benevento