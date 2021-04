Juve Stabia, patteggiamento non adempiuto: nuova udienza al TFN il 4/5

Vista la nota del 31 marzo 2021 con la quale il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC ha comunicato a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che il patteggiamento disposto con Decisione n. 29/TFN-SD del 27 ottobre 2020 non è stato adempiuto dalla società Juve Stabia Spa (Deferimento del Procuratore federale n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25 settembre 2020) nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS - FIGC; Visto l’art. 127, comma 5, CGS - FIGC fissa l’udienza del 4 maggio 2021 ore 15.00, in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020, ai fini del disposto della suddetta norma.