Bari, risolto il prestito di Cerri: l'attaccante torna alla Juventus
Dopo solo un gol, decisivo per la vittoria sul Padova per 2-1, in dieci presenze (ma appena 141 minuti in campo) l’esperienza di Leonardo Cerri al Bari si è conclusa. Il prestito dell'attaccante classe 2003, come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato risolto e la punta è tornata alla Juventus. Il giocatore sarà nuovamente aggregato alla formazione Next Gen dove vanta 13 reti in 61 presenze nelle varie competizioni.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
