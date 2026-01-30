Ufficiale Bari, risolto il prestito di Cerri: l'attaccante torna alla Juventus

Dopo solo un gol, decisivo per la vittoria sul Padova per 2-1, in dieci presenze (ma appena 141 minuti in campo) l’esperienza di Leonardo Cerri al Bari si è conclusa. Il prestito dell'attaccante classe 2003, come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato risolto e la punta è tornata alla Juventus. Il giocatore sarà nuovamente aggregato alla formazione Next Gen dove vanta 13 reti in 61 presenze nelle varie competizioni.