Bari, è addio con Cerri. L'attaccante torna alla Juventus dopo essere stato poco utilizzato

Dopo solo un gol, decisivo per la vittoria sul Padova per 2-1, in dieci presenze (ma appena 141 minuti in campo) l’esperienza di Leonardo Cerri al Bari si è conclusa. Il centravanti classe 2003 infatti farà ritorno alla Juventus per fine prestito e, come riferisce Sky Sport, sarà nuovamente aggregato alla formazione Next Gen dove vanta 13 reti in 61 presenze nelle varie competizioni.

In questi sei mesi il giocatore non è mai sceso in campo da titolare, chiuso dai più esperti Gabriele Moncini e Christian Gjtkaer, anche a causa di un modulo con una sola punta scelto praticamente da tutti e tre i tecnici – Caserta, Vivarini e infine Longo – che si sono seduti sulla panchina biancorossa. Anche la seconda esperienza in Serie B, dopo quella con la Carrarese in cui mise a segno quattro gol in 33 presenze, per Cerri si chiude senza particolari squilli.