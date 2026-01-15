Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes

Un Cerri per l’attacco del Modena. Secondo quanto riferito da Sky Sport il Modena sta guardandosi attorno per rinforzare ulteriormente l’attacco, dopo l’arrivo di Manuel De Luca dalla Carrarese, specialmente se dovesse partire quel Pedro Mendes che nelle scorse ore si è allontanato dallo Spezia che lo aveva cercato a lungo trovando anche l’accordo con gli emiliani, ma non quella col calciatore.

Il nome è quello appunto di Leonardo Cerri, classe 2002 di proprietà della Juventus, ma in prestito al Bari. Il calciatore in questa stagione ha giocato nove gare, ma con solo 137 minuti in campo, segnando una rete con i pugliesi e per questo potrebbe cambiare aria a gennaio e andare a cercare maggiore spazio altrove. Gli emiliani l’avrebbero già bloccato, ma affonderanno il colpo solo qualora dovesse partire il portoghese.