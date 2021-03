L'emozione di un gol... sui social. Nasce una nuova iniziativa tra TMW e Lega Pro

Lega Pro e TuttoMercatoWeb.com scendono in campo insieme su Instagram. Il 9 marzo 2021 parte una nuova collaborazione, che copre l’intera stagione, tra il sito dedicato al mondo del calcio e la terza serie del pallone italiano. Attraverso le Stories del profilo ufficiale di TMW all'indomani di ogni turno di campionato di Serie C sarà possibile votare il gol più bello di ogni giornata. Il vincitore verrà poi annunciato sul medesimo profilo con un post celebrativo.

“Il gol è emozione per il calciatore e per il tifoso, e lo è ancora di più, in un tempo in salita come quello che viviamo - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e questa iniziativa permette di “vivere”, anche se a distanza, la bellezza della palla che entra in rete.”

Nasce così un' iniziativa che contribuisce a dare spazio e visibilità al movimento che apre le porte del professionismo a tanti giovani atleti che, attraverso questo passaggio, puntano a diventare i campioni del domani.