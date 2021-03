L'ex Como e Foggia Felleca: "Voglio sondare la Sambenedettese. Attendo un contatto"

Ritorno nel calcio per Roberto Felleca? Probabilmente si, come ha confermato l'ex presidente di Como e Foggia dalle colonne del Corriere Adriatico: "Qualcuno nel mondo del calcio mi ha detto di sondare com'è la situazione in casa Sambenedettese. Quella di San Benedetto è una piazza incredibile e blasonata che mi è sempre piaciuta. Ho delegato una persona di mia fiducia nel chiamare chi rappresenta i due soci della Samb. Sono in attesa di avere un contatto".