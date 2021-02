La Juventus U23 strapazza l'Albinoleffe: 3-0, in rete anche Dragusin. In campo Ake

La Juventus Under 23 vince sul campo dell'Albinoleffe e fa un momentaneo balzo al quarto posto in classifica del Girone A della Serie C. Un perentorio 3-0, reti di Correia, Dragusin e Ranocchia, in campo anche il nuovo arrivato Ake (dal Marsiglia) a centrocampo. Adesso i bianconeri sono a 39, -7 (e con una gara in più) dal tandem Como-Renate in testa alla classifica.