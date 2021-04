La Ternana è in B, l'ex rossoverde Atzori: "80% è per merito loro, 20% demerito altrui"

L'esperto tecnico Gianluca Atzori, in qualità di ex giocatore della Ternana, ha commentato a TuttoC.com la promozione in Serie B delle Fere.

La Ternana è di nuovo in B. Dopo una stagione fantastica.

"In mezzo a squadre come Palermo, Catania e Bari è riuscita a scavare un solco con tutte le avversarie dietro. Grandi meriti a loro, hanno fatto qualcosa di incredibile, perdendo la prima partita solamente un mese fa. Ma chi doveva lottare per il primo posto ha steccato un po'. Diciamo 80% meriti Ternana, 20% demeriti di chi non è rimasto a stare vicino".

A chi vanno i meriti di questo exploit?

"Quando ottieni certi risultati il merito è di tutte le componenti. È stata costruita una squadra importante dal direttore Leone con calciatori che hanno giocato in categorie superiori. Sulla carta la squadra era ottima ma poi bisogna anche metterli in campo: complimenti a Lucarelli e ai suoi collaboratori. E poi un bravo al presidente che ha dato fiducia investendo molto su queste persone e su questi ragazzi".

Dietro, però, le avversarie hanno mollato.

"Anche il Bari sulla carta aveva uno squadrone con un allenatore fortissimo come Auteri. Poi però devi dimostrare di essere una squadra. La Ternana l'ha fatto vedere, il Bari non è stata squadra alla stessa maniera. Però poteva fare lo stesso di più".