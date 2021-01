La Ternana si gode il primo posto e non guarda al mercato: al 99% nessun arrivo

vedi letture

Si gode il primo posto in classifica la Ternana, miglior prima di tutta la Serie C, e mette la testa alla ripresa del campionato. Senza stravolgere la rosa durante questo calciomercato, come aveva affermato mister Cristiano Lucarelli, e come ha confermato, dalle colonne del Corriere dell'Umbria, il Ds Luca Leone: “Non intendiamo effettuare alcun acquisto in quanto abbiamo massima fiducia in questo gruppo, davvero straordinario sul piano tecnico e comportamentale. Pertanto al 99% nessun volto nuovo in arrivo. La minima percentuale riservata alle operazioni in entrata, è fisiologica in quanto nelle battute finali delle contrattazioni potrebbero emergere situazioni allettanti, che ovviamente saremmo pronti a cogliere. Tuttavia, voglio ribadirlo a chiare lettere, si tratta di ipotesi del tutto residuali”.