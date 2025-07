Ufficiale La Torres saluta Nanni. L'attaccante passa a titolo definitivo all'Arzignano Valchiampo

Oggi alle 14:19 Serie C

Si chiude l'avventura di Nicola Nanni alla Torres: l'attaccante sammarinese, infatti, passa a titolo definitivo all'Arzignano Valchiampo, rimanendo quindi in Serie C ma in un girone differente a quello dove militerà la formazione sarda. Che ha appunto annunciato l'addio con il giocatore classe 2000, che lascia la Sardegna dopo tre anni: prima della stagione con la Torres, chiusa con 28 presenze e 4 gol, Nanni ha disputato un biennio all'Olbia, sempre tra i professionisti.

A ogni modo, ecco il comunicato della società rossoblù:

"La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Nicola Nanni all’Arzignano Valchiampo. L’attaccante della nazionale di San Marino giocherà la prossima stagione sempre in Serie C, ma nel girone A. La società augura il meglio a Nanni per il futuro e la sua nuova esperienza".