Ufficiale Napolitano, Battimelli e Perri: ecco il tris di innesti annunciato dal Trapani

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Trapani "comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Luca Napolitano. Il difensore classe 2004 arriva dalla Sambenedettese con cui nell’attuale stagione ha collezionato 3 presenze in campionato ed 1 in coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile della S.S. Lazio ha indossato, precedentemente anche la maglia del Matera.

Dal Bologna Fc, con la formula del prestito secco, arriva Giuseppe Battimelli, attaccante classe 2005, che nell’arco della stagione attuale ha collezionato 12 presenze con la maglia del Pontedera. In precedenza ha indossato le maglie del Taranto, Martina, Team Altamura, Foggia, Picerno e Crotone.

Dal Picerno, con la formula del prestito secco, arriva Marco Perri, difensore classe 2004, che nell’arco dell’attuale stagione ha collezionato 5 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia.

Luca, Giuseppe e Marco benvenuti!"