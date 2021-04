Lecco, il club stila una sorta di dossier sui presunti torti arbitrali: si andrà nelle sedi opportune?

Il pari contro la Pergolettese in occasione del recupero della 31^ giornata, ha lasciato parecchio amaro in bocca al Lecco, che ha protestato nuovamente per presunti torti arbitrali, in occasione del rigore concesso agli avversari e di uno richiesto ma non concesso per un fallo ai danni di Iocolano. C

Come riferisce leccochannelnews.it, la società sta pensando di agire anche attraverso le sedi opportune, con un dossier che riguarderebbe altre cinque gara, a cominciare dal ko interno della 7^ giornata con il Piacenza, quando a fine primo tempo venne assegnato un calcio di rigore a favore dei biancorossi per un fallo di mano involontario di Celjak, fino al pari della 20^ giornata contro la Giana Erminio (richiesta di penalty dei blucelesti per un rimpallo tra Iocolano e Palazzolo che finì sul braccio sinistro di quest’ultimo). Nel mezzo, l'1-1 all'8^ giornata contro la Juventus U23, col gol del pari bianconero nato da un contropiede viziato da un fallo su Marotta, il ko del 15^ turno contro la Pro Patria (annullato un gol di Mastroianni, secondo il direttore di gara in fuorigioco) e infine il pari della 19^ giornata con l'AlbinoLeffe, dove fu annullato un gol al Lecco nato da un'autorete seriana non convalidata per una caduta di Giorgione in area, ma senza fallo.

Rimangono da attende gli sviluppi della situazione, ma rimane anche certa la stagione infausta delle terne arbitrali.