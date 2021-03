Lega Pro, minuto di raccoglimento in ricordo di Vanacore e posticipo gara Cavese-Catanzaro

vedi letture

"GARA CAVESE - CATANZARO DEL 17 MARZO 2021 (Gir. “C”) - 12a GIORNATA DI RITORNO

La Lega, a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, Allenatore in Seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00".

Con questo comunicato la Lega Pro comunica lo slittamento della gara in oggetto (valida per la 31^ giornata del campionato di Serie C) e fa sapere che "in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo turno di campionato, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento per commemorare l'improvvisa scomparsa" di Vanacore.