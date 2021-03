Lega Pro, Paolucci sulla Samb: "A inizio stagione nulla faceva presagire queste difficoltà"

vedi letture

Il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci ha parlato della difficile situazione in casa Sambenedettese ai microfoni di Vera Tv sottolineando la forte preoccupazioni delle istituzioni calcistiche per quanto sta accadendo nella piazza marchigiana: “La garanzia per l’iscrizione era di 350mila euro e la Samb l’ha pagata come tutte le altre, dopodiché ha sorato il budget di un milione di euro per gli ingaggi depositando una fidejussione integrativa di 400mila euro. In totale una fidejussione di 750mila euro per cui la dirigenza avrà dovuto richiedere garanzie suppletive da parte di chi le ha rilasciate. - continua Paolucci – Di solito non vengono rilasciate fidejussioni simili senza le dovute garanzie. Stipendi? Le prime due mensilità sono state pagate normalmente, la Federazione ha fatto i controlli al momento della cessione delle quote verificando i requisiti di solvibilità e di onorabilità. A inizio stagione non c’era nulla che facesse presagire una situazione di difficoltà. Chiaramente adesso siamo preoccupati”