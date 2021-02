Lega Pro, presentato il Piano Strategico 2021-2024. I commenti di Ludovici e Vulpis

Come noto, è stato presentato questa mattina Piano Strategico 2021-2024 di Lega Pro. Alla video conferenza, introdotta dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, hanno poi presenziato il numero uno della categoria Francesco Ghirelli, accompagnato da Francesca Buttara, Responsabile Relazioni Istituzionali Lega Pro, e Davide Rotondo, Partner PwC.

Dai canali social della stessa Lega Pro, ecco invece il commento del Vicepresidente Luigi Ludovici: "Il piano strategico è uno strumento indispensabile per ogni organizzazione moderna, serve a tracciare la rotta e va gestito in modo dinamico per essere pronti a governare sempre con efficacia ed efficienza".

Fa eco l'altro Vicepresidente Marcel Vulpis: "Sostenibilità, innovazione e riforme. Tre pilastri per posizionare in modo strategico Lega Pro in questo nuovo quadriennio. In viaggio verso il futuro, con una strategia chiara e condivisa".