Legnago, Colella si presenta: "Prima impressione ottima. C'è tutto per centrare la salvezza"

Dopo l'ufficialità del suo approdo sulla panchina del Legnago Salus, Giovanni Colella è stato già presentato come nuovo tecnico del club biancazzurro. Queste le parole raccolte da TrivenetoGoal.it: “Ho ricevuto alcune chiamate anche quest’anno, ma erano chiamate che non mi piacevano perché non erano fatte nel modo corretto. Già sapevo, invece, cosa avrei trovato a Legnago. Le prime persone che incontro sono i dirigenti e il presidente e mi hanno fatto un’ottima impressione. Ma già sapevo che sarebbe stato così, conosco il mio territorio e le caratteristiche delle società che lo compongono. Credo che qui a Legnago ci sia tutto per rimanere in categoria. Non si fanno tutti quei punti se non ci sono dei valori. Non ci sono grandi pressioni e i giocatori possono lavorare sereni. Che non vuol dire tranquilli, perché tranquilli non va bene in una situazione simile. Dobbiamo ricreare quel qualcosa che si è perso strada facendo, ma dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi di potercela fare”