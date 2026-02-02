Ufficiale Il Casarano si rinforza in difesa: dal Potenza arriva a titolo definitivo Matteo Bachini

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Matteo Bachini, difensore centrale, classe 1995 che arriva a titolo definito dalla società Potenza calcio con la cui maglia, dall’inizio della stagione in corso, ha giocato 20 gare.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Bachini è stato promosso in prima squadra nella stagione 2014/15. È stato ceduto poi in prestito alla Lucchese. Nel febbraio del 2015 ha lasciato definitivamente l’Empoli per trasferirsi, sempre in Serie C, al Tuttocuoio, quindi, nel 2017 alla Juve Stabia e poi, la stagione successiva, allo Spezia. Poi, in sequenza: Piacenza, Vibonese, Lucchese, e ancora Juve Stabia. Nel 2024 il trasferimento alla Spal e poi, la scorsa estate, al Potenza. In totale Bachini ha disputato oltre 270 gare in Serie C.