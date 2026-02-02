TMW
Casarano, in arrivao Maeeo Bachini dal Potenza: pronto un contratto fino al 2027
Matteo Bachini, difensore classe '96 del Potenza, è pronto a cambiare casacca in queste ultime ore di mercato. Come raccolto da TMW il giocatore è ad passo dal Casarano: per lui pronto un contratto fino al 2027.
