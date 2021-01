Livorno, tutto gira intorno a Di Gennaro: che ora è ambito anche in Serie B

Un caos societario che sta tenendo bloccato il mercato in entrata per il Livorno (con il Ds Raffaele Rubino che non può operare se il club non scioglierà il nodo legato alla fideiussione), ma non quello in uscita.

E' ormai prossimo l'addio di Pasquale Maiorino, che si aggiunge ad altre quattro illustri partenze (quelle dei centrocampisti Davide Agazzi e Antonio Porcino e degli attaccanti Murilo e Davide Marsura), ma il club dovrà adesso far muro alle tante richieste che stanno arrivando in particolar modo per Matteo Di Gennaro: il capitano amaranto, infatti, è stato sondato dal Catanzaro, ma su lui ci sono anche gli occhi di Alessandria e Catania, nonostante gli etnei abbiano però nel mirino anche Antonio Giosa.

Ma ora, sul classe '94, ecco anche la Serie B: dall'Abruzzo rimbalzano voci circa l'interesse del Pescara.