tmw Catania, in arrivo Russotto dalla Cavese. E piace Giosa del Monopoli

Catania attivo sul mercato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club etneo sarebbe prossimo a chiudere la trattativa con Andrea Russotto, che avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Cavese per tornare in Sicilia, ma avrebbe messo nel mirino anche Antonio Giosa, ora al Monopoli: il difensore è cercato da mister Giuseppe Raffaele, ma la trattativa non è delle più semplici, considerando che i biancoverdi non vorrebbero privarsene. A ogni modo, l'accordo non è impossibile.