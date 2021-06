Milanese: "Giocatori da valorizzare a prescindere dal mister: prima di tutto c'è la Triestina"

vedi letture

Dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste, è intervenuto l'Au della Triestina Mauro Milanese: "Io sto lavorando. Valuto le segnalazioni che mi sono pervenute dalla nostra rete di collaboratori dedicati allo scouting. Poi stiamo completando i documenti per l’iscrizione il cui termine scade il 28. Ho anche analizzato con attenzione la situazione i giocatori in scadenza e quelli sotto contratto. E poi il mercato, come ho sempre ribadito, parte l’1 luglio e si conclude a fine agosto. C’è un patrimonio giocatori che ho il compito di valorizzare. E questo a prescindere dall’allenatore perché prima di tutto viene la Triestina. Possiamo fare gli esempi di Gomez, Procaccio e Paulinho tanto per fare dei nomi tra quelli con noi da un paio d’anni. Ma rientrano anche dei prestiti tra i quali Dubaz e Natalucci che hanno fatto molto bene. Voglio che vengano valutati in ritiro e penso che meritino una chance di giocare quando i più esperti hanno bisogno di rifiatare. E questo dipende anche dall’allenatore».