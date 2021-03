Novara, Pavanati sempre più vicino: "Mancano gli ultimi documenti e poi fisseremo la data"

Nei gioni scorsi l’imprenditore Leonardo Pavanati si è incontrato a Novarello con il patron del Novara Maurizio Rullo per parlare del passaggio di proprietà del club piemontese. Una trattativa che starebbe procedendo spedita con Pavanati che dovrebbe acquisire il 60% delle quote lasciando a Rullo e De Salvo il 20% a testa. Il presidente non sarà però né l’imprenditore né il figlio, ma una figura istituzionale di alto rilievo di cui ancora non si conosce il nome, mentre l’area tecnica sarà affidata a Roberto Civitarese.

“Abbiamo visitato il Centro sportivo e incontrato Rullo per capire le prossime mosse. – prosegue Pavanati alla Stampa diocesana novarese - Sono in realtà ancora in attesa degli ultimi documenti per avere l’esatta fotografia economica della società. Poi fisseremo la data per il passaggio che potrebbe essere anche la prossima settimana. Da parte mia prosegue anche l’interessamento per la futura Cittadella dello sport”.