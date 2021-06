Padalino: "Con la Juve Stabia addio di comune accordo. Non ho parlato con altri club"

Il tecnico Pasquale Padalino intervistato da Tuttoc.com ha spiegato la decisione di non continuare sulla panchina della Juve Stabia e del proprio futuro: "Dopo la fine del campionato ho avuto due incontri con Pavone e Todaro, in seguito alla prima proposta ho presto tempo per pensarci, ci siamo rivisti ma non siamo riusciti a trovare un accordo e così abbiamo preso questa decisione di comune accordo, nel pieno rispetto delle parti. Già a dicembre c'era stato un contatto per rinnovare il contratto ma ero concentrato sul campionato: volevo aspettare la fine dei playoff. - conclude il tecnico - Adesso aspetto, sono stato accostato a un paio di società di Serie C ma non ho ancora parlato con nessuno".