Ufficiale Palazzino prolunga con l'Ascoli fino al 2027. E va in prestito al Legnago

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Legnago "comunica di aver raggiunto un accordo con l'Ascoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Filippo Palazzino.

Romano di Palestrina, classe 2003, si tratta di un attaccante che predilige partire sulla fascia destra, che ha mosso i primi passi tra Roma, Ponte di Nona e Tor Tre Teste.

Nel 2019, sedicenne, entra a far parte del Settore Giovanile dell’Ascoli, giocando con le formazioni Under-17 e Under-19 (con cui fa faville, nel campionato Primavera 2-A), fino al debutto in Prima Squadra nel gennaio 2022, in Serie B e partendo da titolare. Chiusa la stagione con 5 presenze e una costante presenza nel giro dei “grandi”, vi rimane anche nell’annata seguente, sebbene impiegato principalmente nel campionato Primavera.

Nell’ultima stagione va in prestito al Monterosi, nel girone B della Serie C, che ora ritrova approdando al Legnago, dopo aver fatto la preparazione estiva con la maglia del “Picchio”.

È poi la società marchigiana a far sapere che prima del passaggio alla truppa veneta, Palazzino ha rinnovato con i bianconeri fino al 30 giugno 2027.