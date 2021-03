Palermo, Accardi: "Non c'è modo migliore di vincere un derby. È finita come ho sempre sognato"

“Non esiste modo migliore per vincere un derby”. Parole e musica di Andrea Accardi, palermitano doc e capitano rosanero, dopo la vittoria sul Catania arrivata all’ultimo minuto grazie alla rete di un simbolo come Mario Alberto Santana che con quella maglia addosso ha calcato i campi di Serie A e d’Europa. “In questi giorni di ritiro ho provato a non pensare al fatto che fosse il derby, ho pensato alla gara d’andata, ma oggi ho vissuto questa gara da protagonista. Ho vissuto questi giorni in maniera intensa e ho sentito parecchio questa partita ma è finita come ho sempre sognato. - continua Accardi come riporta Tuttopalermo.net – Anche in dieci abbiamo sofferto, ma siamo stati incredibili e ci godiamo questa vittoria. Sappiamo giocare a calcio, abbiamo dei valori importanti, ma finora non abbiamo mai trovato continuità e la classifica lo dimostra. Con questa vittoria non abbiamo rimesso tutto a posto però”.