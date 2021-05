Palermo, Filippi dopo l'eliminazione: "Non è nel nostro stile lamentarci come fatto dal mio collega"

Dopo l'eliminazione dai play off di Serie C per mano dell'Avellino il tecnico del Palermo Giacomo Filippi lancia una frecciata al tecnico avversario Piero Braglia: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e come all'andata la gara è stata decisa da un episodio. Non possiamo lamentarci degli arbitraggi, non è nostro stile come il mio collega che lo ha fatto per tutta la settimana. - conclude Filippi ai microfoni di Raisport - Le nostre occasioni le abbiamo avute, ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Peccato uscire così, ma siamo una buona squadra che se l'è giocata alla pari contro una ottima".