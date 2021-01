Palermo, Mirri: "Di Gaudio? Può darsi. Ma i problemi della squadra non si risolvono col mercato"

vedi letture

Ospite di TRM Dario Mirri, presidente e proprietario del Palermo, ha parlato sia del momento del club che del mercato in corso di svolgimento: "Parto con il tema dei rinforzi, come se un giocatore o due potessero risolvere i problemi mi sembra semplicistico. Dobbiamo capire che i problemi sono ulteriori. Abbiamo giocato 18 partite e ne abbiamo vinte 6. Chiedo a me stesso che squadra è il Palermo perché ha giocato bene e male. È la squadra che ha meritato di vincere a Terni o con il Bari o quella vista a Foggia o con il Francavilla? La squadra può essere migliorata, siamo pronti a ragionare su questo. Non credo che si possa banalizzare che ci serva un attaccante che faccia i gol o un centrocampista, sarebbe semplicistico. Contatti con Di Gaudio? Può darsi”.

Spazio anche alle voci sulla posizione di Roberto Boscaglia, tecnico dei rosanero: “L’ho detto ad agosto che non dovevamo vincere obbligatoriamente il campionato, stiamo facendo e faremo ogni giorno per vincere il campionato. L’allenatore per tutti doveva essere Boscaglia. Abbiamo scelto il migliore allenatore che c’è in serie C. E’ un siciliano e un grande allenatore. Abbiamo visto con Boscaglia un gioco gradevole ma non si fanno i gol. Il fallimento sportivo non è giusto discutere, sicuramente c’è grande delusione. I risultati non stanno rispondendo al nostro desiderio, non è detto che se prendi il migliore arrivi primo starà con noi. Oggi non credo che cambiare l’allenatore cambi i problemi. Anche Pergolizzi l’anno scorso è stato messo in dubbio dai tifosi dopo due sconfitte”.