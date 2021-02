Pasini e Marino eletti nel Consiglio Federale FIGC. Ghirelli: "Faranno un ottimo lavoro"

Giuseppe Pasini, Presidente della Feralpisalò, e Alessandro Marino, Presidente dell’Olbia, sono stati eletti nel Consiglio Federale FIGC in rappresentanza di Lega Pro, assieme al Presidente Francesco Ghirelli. Questo l’esito delle votazioni avvenuto stamattina nell’ambito dell’Assemblea Elettiva FIGC.

“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per l’incarico affidato loro” dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro. “Questi mesi sono strategici per avviare e costruire il processo di riforme di cui il sistema necessita. C’è bisogno della partecipazione e della spinta di tutti, sono certo che i Presidenti di Lega Pro faranno un ottimo lavoro e si impegneranno in prima persona mettendo al centro gli interessi del sistema. Ringrazio anche tutti gli altri Presidenti di Lega Pro che hanno concorso per l’elezione a Consiglieri, sono risorse preziose da impegnare” conclude Ghirelli.