Cosenza, dal Cagliari arriva Nicola Pintus: operazione in prestito fino a giugno
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Pintus. Il difensore, nato Cagliari il 25 maggio 2005, arriva in prestito dal Cagliari, squadra con la quale è cresciuto ed esordito in Serie A nella passata stagione.
Pintus, che giocherà con il Cosenza fino al 30 giugno 2026, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
