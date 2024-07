Ufficiale Pianese, conferma per Simeoni: ottava stagione consecutiva con le zebrette

vedi letture

Il centrocampista Luca Simeoni rimane alla Pianese. Per il calciatore sarà l’ottava stagione con la maglia della formazione bianconera. Simeoni, ormai una bandiera delle zebrette, si appresta a vivere la prossima annata che la squadra amiatina disputerà in serie C. Nato a La Spezia 33 anni fa, Simeoni è cresciuto nel settore giovanile del Livorno e con la maglia labronica ha anche esordito in serie A collezionando due presenze nella massima serie. Poi per lui tante esperienze tra Pergocrema, Alessandria, Virtus Entella, Olbia, Rapallo, Fezzanese. Nel 2017 è arrivato alla Pianese e da quel momento veste in maniera ininterrotta questa maglia.

“È arrivata la firma per il rinnovo e sono molto contento di fare ancora parte della Pianese e di poter quindi affrontare in bianconero il prossimo campionato di serie C – sono le parole del centrocampista. – Sarà una battaglia sportiva, ma ce la metteremo tutta per poter raggiungere quello che è il nostro obiettivo, vale a dire la salvezza e dunque la permanenza in categoria”.

Sul mercato: “Ci sono state conferme importanti rispetto allo scorso campionato, resteranno alla Pianese dei ragazzi che hanno fatto molto bene nella passata stagione – dichiara Luca Simeoni. – La società ha anche ingaggiato dei giovani molto promettenti che potranno fornire un buonissimo contributo. Il campionato sarà certamente difficile, affronteremo squadre forti e blasonate. Dovremo dare il 110%, con l’intento di portare in alto il nome della Pianese contro compagini molto forti. Qui abbiamo uno staff di grande qualità, composto da persone veramente preparate; si respira tanta fame e c’è il desiderio di togliersi grandi soddisfazioni. Stiamo vivendo gli ultimi giorni prima dell’inizio della preparazione, siamo carichi in vista degli allenamenti e dell’inizio della nuova stagione”.