Ufficiale Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Nocerino. L'esterno d'attacco vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2028".

Con questa nota il club pugliese ha annunciato l'arrivo dell'attaccante dal Campobasso dove in questa stagione era sceso in campo in solo tre occasioni: "Nocerino, nato in Germania a Francoforte il 6 luglio 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Turris con la quale è arrivato sino alla prima squadra. - prosegue la nota dei rossoneri Dopo essersi svincolato a seguito delle vicende che hanno coinvolto la squadra campana, si è accasato, sempre in serie C, nel Campobasso, società dalla quale è giunto oggi alla corte di mister Barilari.

In carriera vanta 30 presenze in serie C e 5 gol.

Benvenuto Luca".