Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028

Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:03Serie C
Tommaso Maschio

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Nocerino. L'esterno d'attacco vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2028".

Con questa nota il club pugliese ha annunciato l'arrivo dell'attaccante dal Campobasso dove in questa stagione era sceso in campo in solo tre occasioni: "Nocerino, nato in Germania a Francoforte il 6 luglio 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Turris con la quale è arrivato sino alla prima squadra. - prosegue la nota dei rossoneri Dopo essersi svincolato a seguito delle vicende che hanno coinvolto la squadra campana, si è accasato, sempre in serie C, nel Campobasso, società dalla quale è giunto oggi alla corte di mister Barilari.

In carriera vanta 30 presenze in serie C e 5 gol.

Benvenuto Luca".

Articoli correlati
Foggia, rinforzo in attacco: dal Campobasso arriva Luca Nocerino Foggia, rinforzo in attacco: dal Campobasso arriva Luca Nocerino
Campobasso, Luca Nocerino è un nuovo giocatore rossoblù: accordo biennale Campobasso, Luca Nocerino è un nuovo giocatore rossoblù: accordo biennale
Nocerino, anche il Campobasso in corsa: cresce l’interesse per l’attaccante classe... Nocerino, anche il Campobasso in corsa: cresce l’interesse per l’attaccante classe 2004
Altre notizie Serie C
Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via" Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe TMWGiugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe
Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito... Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito tutto"
Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028 UfficialeFoggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028
Giugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo... UfficialeGiugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo
Campobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa... UfficialeCampobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa
Trapani, ancora guai per la società di Antonini: nuovo deferimento da parte del TFN... Trapani, ancora guai per la società di Antonini: nuovo deferimento da parte del TFN
Renate, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Muhameti in prestito dall'Atalanta... UfficialeRenate, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Muhameti in prestito dall'Atalanta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
3 Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Immagine top news n.1 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Immagine top news n.2 Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...
Immagine top news n.3 Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."
Immagine top news n.4 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
Immagine top news n.5 Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk
Immagine top news n.6 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.7 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu glissa su Cancelo: "Preferisco parlare di Luis Henrique e Dumfries, che rientra presto"
Immagine news Serie A n.2 Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra Genoa e Pisa
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina piomba su Baldanzi: contatti con la Roma. La situazione
Immagine news Serie A n.4 Massara, il piano per accontentare Gasp: Raspadori subito, Zirkzee tra due settimane
Immagine news Serie A n.5 Il Pisa trova il pari: frittata Leali-Vasquez, l'1-1 a Marassi è firmato da Leris
Immagine news Serie A n.6 Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta al mister"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, in salita l'arrivo di Barba in difesa. Si vira su Dellavalle del Modena
Immagine news Serie B n.2 Spezia, anche Sernicola in città per le visite e la firma. Arriverà in prestito dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.3 Palermo, nuova pretendente per Corona: anche la Juve Stabia sull'attaccante
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, il giovane attaccante Oliviero scende in Serie D: giocherà nell'ACR Messina
Immagine news Serie B n.5 Bari, l'arrivo di Cistana spinge Vicari verso l'addio: il Mantova pronto a chiudere il colpo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Zuccon saluta e torna all'Atalanta. Lo attende un altro prestito in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe
Immagine news Serie C n.3 Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito tutto"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…