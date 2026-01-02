TMW
Foggia, rinforzo in attacco: dal Campobasso arriva Luca Nocerino
Il Foggia rafforza il reparto offensivo in questi primissimi giorni del calciomercato invernale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, è fatta per l'esterno d'attacco ex Turris Luca Nocerino del Campobasso. Firmerà un contratto fino al 2028 con i satanelli.
Con il Campobasso non ha praticamente mai giocato in questa prima parte di stagione. Per lui solo due presenze in campionato, con appena 21 minuti giocati.
