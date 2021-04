Pontedera-Pro Vercelli il 28/04, Gattuso (all. Como): "Decisione scorretta. Qualcuno intervenga"

vedi letture

Non è stata una decisione apprezzata da tutti quella di posticipare al 28 aprile Pontedera-Pro Vercelli a causa delle positività al Covid-19 emerse nelle ultime ore. Una critica piuttosto aspra è arrivata da Giacomo Gattuso, tecnico del Como rivale delle Bianche Casacche e dell'Alessandria per la promozione diretta in Serie B nel Girone A di Lega Pro: “Non la ritengo la decisione corretta, penso che si debba giocare in contemporanea le ultime giornate. Spero che qualcuno possa intervenire”.