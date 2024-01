Ufficiale Potenza, definita l'acquisizione di Tommaso Cucchietti dal Foggia

Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del portiere Tommaso Cucchietti.

Nato a Torino il 24 gennaio 1998, cresce calcisticamente nelle giovanili dei granata, distinguendosi all’Interno della formazione Primavera, con la quale si laurea campione d’Italia nella stagione 2014-2015. Consolida la propria esperienza tra i professionisti con ben 138 presenze distribuite nei vari gironi della Lega Pro. A soli 19 anni, ha conquistato la titolarità con la Reggina nel girone C, successivamente ha difeso i pali dell’Alessandria nel girone A e ha trascorso tre stagioni nel girone B giocando con le compagini di Sudtirol, Gubbio e Lucchese.

Nella prima parte della stagione corrente, ha indossato la maglia del Foggia. Nel corso della carriera, il nuovo portiere rossoblù ha anche difeso la porta delle selezioni giovanili azzurre dell’Italia under 16 (6 presenze), dell’Italia under 17 (7 presenze), dell’Italia under 18 (4 presenze) e dell’Italia under 19 (3 presenze).