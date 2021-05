Potenza, si allarga la cordata d'imprenditori interessati all'acquisto del club lucano

La seconda parte del mese di maggio potrebbe essere decisiva per le sorti del Potenza. Mentre l'attuale società è impegnata per chiudere in regola la stagione sportiva 2020/2021 a breve potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il passaggio di proprietà. Come riporta il Quotidiano della Basilicata, infatti, il gruppo di imprenditori locali interessati ad acquisire il pacchetto di maggioranza da Salvatore Caiata si sarebbe allargato e solidificato nelle possibilità economiche, tanto che nel giro dei prossimi giorni un paio di rappresentati di tale cordata dovrebbero incontrare il sindaco di Potenza Mario Guarente per fare il punto della situazione circa le loro idee e prospettive.