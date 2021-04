Pres. Avellino: "Sabato presenteremo il nuovo stadio. Lavori al via? Speriamo ad inizio 2022"

vedi letture

Ospite dei microfoni di Prima Tivvù il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino ha parlato del tema legato al nuovo stadio e non solo: "Sabato 24 aprile presenteremo il progetto del nuovo stadio - si legge su TuttoAvellino -, nell'aula consigliare del comune con una conferenza stampa. Tra domani (oggi per chi legge, ndr) e dopo domani (mercoledì, ndr) appunteremo tutte le cose e poi ci avvieremo come promesso alla presentazione del progetto. I tempi per iniziare i lavori? Passeranno mesi, un po' di tempo, ma mi auguro che l'amministrazione possa tener conto rapidamente di questo progetto.

Contiamo entro fine anno di ottenere tutte le carte e le firme dei vari uffici e speriamo che entro inizio anno prossimo si possa iniziare a costruire il nuovo stadio. Il Covid ha rallentato anche questa prima fase di attività, poi c'è stato il fatto della legge da integrare prima di Pasqua. Però ora siamo in linea, sabato presenteremo il progetto e poi si vedrà".

Il numero uno degli irpini ha dato un primo voto alla formazione di Piero Braglia prima dell'inizio dei playoff promozione: "E' ottimo, è quello che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, siamo lì, in zona playoff, e pronti a giocarcela per la promozione. Senza la Ternana che ha fatto cose straordinarie, saremmo stati anche primi, ma siamo in linea con gli obiettivi".