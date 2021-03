Pres. Livorno: "Il club crede alla salvezza, altri no". Ma in vista c'è un'ulteriore penalizzazione

Un punto sul campo del Pontedera, che serve a smuovere poco e niente perché la Lucchese vince e il Livorno rimane all'ultimo posto della classifica del Girone A di Serie C. In merito a questo, come riferisce livorno24.com, è intervenuto il presidente Giorgio Heller: “Non voglio sentire parlare di Serie D fino a che non ci sarà la condanna matematica: purtroppo all’esterno è da qualche mese che si parla di retrocessione e questo non è certo di aiuto alla compagine ora guidata da mister Amelia. Noi in società ci crediamo fino all’ultimo, peccato che altri non mostrino il nostro stesso atteggiamento”.

Peccato anche, però, che stia probabilmente per arrivare un'ulteriore penalizzazione, dovuta al presunto ritardo del pagamento degli incentivi all’esodo nella scadenza del 15 gennaio: che siano 2 o 4 punti cambia poco, la strada si farà anche matematicamente più in salita perché la forbice degli 8 punti che si andrebbe a creare non consentirebbe neppure la disputa dei playout.

Al netto di questo, Heller ha poi proseguito sulla telenovela della cessione societaria: “L’unica proposta presentata è quella del dott. Favilla, l’imprenditore lombardo ha preso contatti direttamente con l’ex presidente Aldo Spinelli, spero che la trattativa possa andare in porto per il bene della società. L’alternativa alla non cessione è l’aumento di capitale, dobbiamo far fronte a impegni finanziari e queste sono le strade percorribili”.