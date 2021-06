Presta sul Cosenza: "Ora non ci sono le condizioni. Ma un anno fa c'era un progetto importante"

vedi letture

L'imprenditore e agente di personaggi televisivi Lucio Presta dalle colonne di Cosenzachannel.it è tornato a parlare dell'interesse per il Cosenza manifestato un anno fa spiegando che ora non ci sono le condizioni per provare a subentrare a Guarascio alla guida del club: “Lo scorso agosto mi presentai con Manuel Gerolin, che non credo abbia bisogno di presentazioni, e Vito Caramia, un imprenditore che mi avrebbe affiancato in questa operazione, per incontrare Guarascio, ma fin dall’inizio si capì che lui non aveva intenzione di cedere la società. Noi avevamo un progetto tecnico per rinforzare la squadra, fare un anno di transizione in Serie B e poi avviare un processo più importante, ma il presidente era convinto, ed era suo diritto, di avere una squadra fortissima in mano. Ritorno di fiamma? No perché non ci sono le condizioni per presentare un progetto di questo genere adesso. Abbiamo fatto un’analisi approfondita e sarebbe tutto da rifondare perché la squadra non ha un parco giocatori, non ha vivaio o centro d’addestramento. Non ne faccio un discorso di categoria, anche se la Serie C non è quello a cui si aspira, ma con investimenti mirati un progetto può riuscire, ma servono degli innamorati pazzi per occuparsi di questa squadra”.