Regalia su Carrera: "Il Bari ha preso una grande persona. E anche un grande allenatore"

Intervistato da RadioBari l’ex tecnico e direttore sportivo del club pugliese Carlo Regalia ha promosso la scelta di chiamare alla guida dei biancorossi Massimo Carrera, che scoprì e lanciò nel calcio che conta: “Quando ho letto che il Bari aveva preso Carrera il mio primo commento è stato che hanno preso una grande persona e credo anche un grande allenatore visti i risultati che ha raccolto in Italia e all’estero. Nei cinque anni che ha giocato a Bari ha lasciato un bel ricordo ed è stato apprezzato anche come persona al di là del calcio. Me lo ricordo riservato, parlava un po' poco, e per quello sembrava difficile che potesse diventare un allenatore e invece la storia ci dice che da allenatore ha vinto anche dei campionati. - continua Regalia – Se la società ha scelto di cambiare guida tecnica non l’ha fatto a cuor leggero, ma come un fatto necessario, perché qualcosa non stava funzionando. La squadra sta facendo abbastanza bene, ma ha la sfortuna di aver trovato un avversario nel girone che vince sempre”.