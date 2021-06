Renate, Diana: "Meritavamo noi, ma il calcio è questo. Orgoglioso di quanto fatto"

“Difficile trovare trovare le parole giuste in questo momento. Sono orgoglioso di questi ragazzi e delle emozioni che sono riusciti a regalarmi oggi e in tutta la stagione”. Esordisce così Aimo Diana ai microfoni del sito ufficiale del Renate dopo aver sfiorato l’impresa contro il Padova: “Oggi non ho voglia di recriminare sui gol sbagliati, sul 4-0 mancato, voglio solo godermi questa eliminazione perché quanto fatto oggi è una grande conquista. È stato il culmine di una stagione straordinaria e forse il fatto che potessimo anche vincere il girone ha distratto da quello che siamo. Abbiamo toccato il punto più alto nella storia del club,ma non riesco a dire quello che provo alla mia società e ai miei giocatori. Ci prendiamo gli elogi ma anche l'eliminazione. - continua il tecnico nerazurro – Sono veramente soddisfatto del lavoro della squadra, del mio e dello staff, e siamo tutti dispiaciuti per l’eliminazione, ma al presidente ho detto di essere orgoglioso di quanto fatto. Meritavamo noi ma il calcio è questo".