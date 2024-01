Ufficiale Renate, Vimercati nuovo difensore delle pantere. Arriva in prestito dal Sudtirol

vedi letture

Alessandro Vimercati è un nuovo calciatore del Renate. Il difensore centrale brianzolo, classe 2002, si unisce alle pantere nerazzurre fino al 30 giugno 2024, dopo aver firmato un contratto triennale con FC Südtirol che lo gira in prestito secco.

Cresciuto nei settori giovanili prima di Lecco e poi del Novara, nella stagione 2022/2023 compie l'esordio assoluto in Serie C, collezionando 14 presenze complessive con le vespe della Juve Stabia. Dopo un girone d'andata senza minuti nelle gambe, ora sei mesi di formazione in nerazzurro prima dell'approdo in cadetteria.