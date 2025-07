Sarri non ha diretto l'allenamento mattutino. Rientrerà a Formello nel pomeriggio dopo i controlli

Disavventura, per fortuna senza conseguenze, per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, infatti, questa mattina non ha potuto dirigere l'allenamento programmato della squadra biancoceleste a causa di alcuni problemi di salute che gli hanno impedito di essere presente a Formello (dove la Lazio è in ritiro, ndr).

Sarri in mattinata era presente alla clinica Villa Mafalda, convenzionata con la società biancoceleste, per sostenere dei controlli. La conferma arriva anche dalla Lazio, che poco fa ha emesso una nota ufficiale: "Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center". Una buona notizia.